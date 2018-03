Taxi e false licenze di noleggio: a Roma denunciate 13 persone.

ROMA. Una maxitruffa è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Subiaco (Roma) che hanno denunciato a piede libero 13 persone dedite alla contraffazione e al traffico di licenze per l'attività di noleggio con conducente.

Tra le persone coinvolte, i quattro ideatori, tre uomini e una donna di Roma, che stampavano le false licenze apponendo stemmi di alcuni comuni delle Province di Roma, Chieti e Caserta vendendole a chi voleva svolgere illegalmente l'attività di Ncc a Roma, immatricolare autoveicoli per Ncc e ottenere i permessi per l'accesso alla zona a traffico limitato della capitale.I documenti contraffatti venivano stampati su fogli di carta semplice recante loghi e stemmi contraffatti dei Comuni di Anticoli Corrado, Vallepietra (Roma), Teramo, Francavilla a Mare e Mignano Montelungo (Caserta).Almeno due gli episodi accertati dai militari di compravendita delle licenze false che hanno portato nelle casse dei falsari 30.000 euro, ma le indagini fanno presumere che molti altri abbiano pagato somme analoghe per ottenere la stessa documentazione.Menti dell'organizzazione erano tre uomini tra i 43 e i 49 anni e una donna di 30 anni, tutti incensurati.Le decine di perquisizioni eseguite dai carabinieri nelle abitazioni delle persone coinvolte nella truffa e nelle sedi di alcune società di autonoleggio hanno portato al sequestro di assegni, una ventina tra licenze Ncc e Nulla Osta comunali falsi, timbri, carte di circolazione di autovetture immatricolate come auto da noleggio e permessi ztl ottenuti con la presentazione delle licenze contraffatte, un pc e due hard disk esterni dove erano stati archiviati, in formato digitale, stemmi e loghidi Comuni e alcuni enti. I denunciati dovranno rispondere, a vario titolo, di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati, falsità materiale commessa dal privato, contraffazione di strumenti destinati a pubblica autenticazione e truffa.