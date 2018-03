A Pescara il 6° Harley Owners Group

PESCARA. Si avvicina l’appuntamento con la sesta edizione dell’H.O.G. Italian National Rally, una tre giorni di festa dal 4 al 6 giugno che vedrà protagonista la città di Pescara.



Teatro di questo atteso evento nato per gli appassionati del mondo Harley-Davidson, ma aperto al grande pubblico sarà il porto turistico.

L'edizione 2010 Italian National Rally ha in serbo un intenso programma di attività e spettacoli a disposizione gratuitamente per tutti.

Tra le proposte più richieste i Demo Ride, prove moto con apripista per assaporare nuove sensazioni di guida. Aspiranti motociclisti potranno invece partecipare alla Women Academy, una scuola guida moto organizzata sul posto ed accessibile ad ogni neofita.

Ai membri del club ufficiale saranno riservati gli H.O.G. Games con divertenti prove di abilità e l'area relax H.O.G. Hospitality.

Coloro che vorranno esplorare i meravigliosi paesaggi abruzzesi potranno prendere parte ai Tour Guidati, mentre i bikers dallo spirito indipendente avranno a disposizione i Self Guided Tour ovvero itinerari a roadbook.

Un importante spazio sarà riservato alle personalizzazioni e alla fantasia dei biker grazie al Custom Bike Show, una gara di “bellezza” riservata alle moto special su base Harley-Davidson.

La premiazione avverrà sabato sera intorno alle 19.30.

L'intrattenimento troverà il suo culmine presso l'Harley Village con i concerti del venerdì a partire dalle 16.00 con il gruppo “Hydra” per poi terminare alle 21.30 con i “PaPaCleScia”.

Al sabato intorno alle 18.15 imperdibile la partenza della grande parata di moto, migliaia di suoni, luci e colori. Per finire grande concerto alle 22.00 con i “ Regina Queen Show Tribute” direttamente dalla trasmissione Italia's Got Talent.



25/05/2010 15.15