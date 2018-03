Perseguitava la sorella, arrestato stalker a Giulianova

GIULIANOVA. I carabinieri di Giulianova agli ordini del maresciallo Piero Olivieri ieri pomeriggio, verso le 17.30, hanno tratto in arresto Pasquale Menghini, 45 anni.





L'arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Teramo Tommolini.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate verso la metà di aprile, quando la sorella dell'arrestato ha sporto denuncia, dopo aver subito e sofferto per molti mesi, gli ingiustificati atti persecutori messi in atto dal fratello.

L'uomo in diverse occasioni avrebbe minacciato di morte la donna, sia di persona a casa che presso il luogo di lavoro, mediante sms e telefonate che le faceva anche di notte.

Le continue persecuzioni attuate dall'uomo, avevano costretto la donna a farsi accompagnare costantemente da qualcuno durante ogni suo spostamento, generandole una paura ed una sofferenza psicologica costante, tanto che anche altre persone vicino a lei erano state oggetto di minacce da parte dell'uomo.

Gli uomini dell'Arma hanno constatato la veridicità della denuncia, riferendo all'autorità giudiziaria, che ha disposto l'arresto dell'uomo in forma cautelare, disponendo la sua detenzione presso la casa circondariale di Teramo.



