Moda. Francesca Pandoli, da Giulianova alla corte di Valentino

GIULIANOVA. E’ giuliese la più premettente stilista di moda del 2010.

Si chiama Francesca Pandoli, 22 anni, ed ha vinto il primo premio dello stage più ambito nel settore, presso “la Maison di Valentino”.Il concorso si è concluso lo scorso fine settimana con la Nona Edizione di “Moda all'ombra del Vesuvio”, la kermesse organizzata a Villa Savonarola di Portici dall'Associazione Piazza di Spagna di Annabella Esposito.Una scelta non facile per i componenti della giuria, vista la bontà degli abiti presentati dai ragazzi in gara, tutti ispirati a grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.Francesca, laureata stilista di moda con 100 e lode presso la sede di Pescara del prestigioso Istituto Burgo di Milano, èrisultata vincitrice tra i dodici giovani più accreditati che hanno frequentato lo stage di un anno.Il premio le è stato assegnato da una giuria composta da autorevoli esperti nel campo della moda e chiamati a valutare i migliori talenti proposti dall'edizione 2010 dell'importante evento.Particolarmente suggestiva la serata della premiazione, seguita da oltre 300 persone.Una grande soddisfazione per Francesca Pandoli, ragazza di sicuro talento e dall' avvenire che si prospetta luminoso nel mondo affascinante della moda.La giuria era composta da Anna Guarda, Lello Antonelli, Lello Pagnotta, Vincenzo Casapulla, Caterina Giustiniani, Giuseppe Miranda, Consiglia Miggione e Luigi Di Domenico.Il premio per la migliore scuola “Di Maio lines”, grazie ad un abito ispirato alle bellezze di Amalfi, è andato all'istituto professionale Francesco Degni di Torre del Greco.Prestigiosi stage sono stati assegnati anche agli altri aspiranti stilisti: Maria Grazia Lupino (Euromode Poggiomarino, stage Raffaella Curiel), Vincenzo Monaco (stage Gattinoni), Annunziata Caiazzo (scuola Aspt Poggiomatino, stage Lello Pagnotta), Giuseppe Morlando (scuola Bassolino, stage Maria Grazia Bonanno), Marianna Miranda (Euromode Poggiomarino, stage Luigi Di Domenico), Debora Del Balzo (Caravaggio San Gennaro Vesuviano, stage Lello Antonelli), Anna Ugliano (Caravaggio San Gennaro Vesuviano, stage Vincenzo Casapulla), Katia Tagliaferro (Euromode Caserta, stage Anna Guarda) e Valeria Ciccarella (stage Kiara & co).24/05/2010 9.35