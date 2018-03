Elettrodotto Villanova-Gissi: i sindaci a confronto con Abruzzo Energia

CHIETI. Si svolgerano la prossima settimana gli incontri bilaterali tra i sindaci, interessati al passaggio dell'elettrodotto Gissi-Villanova, ed Abruzzo Energia, coordinati dall'assessore all'urbanistica della Provincia di Chieti Nicola Campitelli.





Dal 25 al 27 maggio tutti i sindaci potranno confrontarsi con Abruzzo Energia sul merito tecnico del progetto di elettrodotto che collegherà Villanova di Cepagatti con Gissi.

«Dopo aver valutato insieme - ha detto Campitelli - il progetto che ci hanno presentato i responsabili di Abruzzo Energia, riteniamo che il tracciato progettato non abbia tenuto nella giusta considerazione la pianificazione comunale esistente e anche quella in progettazione. Pur convinti dell'importanza dell'opera e non volendo in alcun modo né ostacolare né rallentare la sua realizzazione, la Provincia ha ottenuto la possibilità di concertare con tutti i rappresentanti del territorio interessato al progetto, rispettando tanto i criteri urbanistici esistenti quanto le esigenze della tutela della salute dei cittadini».

«L'augurio - ha detto dal canto suo l'assessore provinciale all'ambiente Eugenio Caporrella - è che questi incontri possano far giungere ad una condivisione piena del progetto, attraverso il bilanciamento delle diverse esigenze in campo. La Provincia vuole essere garante di uno sviluppo che riconosca un equilibrio tra ambiente ed attività produttive, auspicando che questo sia il modello di gestione per il futuro».



21/05/2010 14.18