Roccamontepiano: avviati i lavori di riqualificazione di Piazza San Rocco

ROCCAMONTEPIANO. Sono partiti da alcuni giorni i lavori di riqualificazione urbana di Piazza San Rocco a Roccamontepiano.





La risistemazione della piazza principale del paese si era logorata. Neve e ghiaccio sopratutto avevano spaccato il cemento che compattava i riquadri di sanpietrini che spesso fuoriscivano dalla pavimentazione esistente.

L'investimento è di 33.000,00 euro per la parte impegnata dal Comune di Roccamontepiano con la compartecipazione della Comunità Montana Majelletta, la parrocchia di San Rocco, grazie all'intervento del parroco Padre Giulio Capetola si è resa disponibile a coprire una quota parte dei costi con la cifra di 13.000,00 euro, l'impresa agiudicatrice dei lavori, Fratelli Marinelli Renato e Roberto di Roccamontepiano parteciperanno con 1.500,00 euro in opere accessorie.

La nuova piazza verrà pavimentata in porfido regolare dopo aver smantellato quella vecchia e dopo aver realizzato il nuovo massetto in cemento armato.

Ad arricchire la nuova piazza , al centro, in prossimità del sagrato verrà collocata una fontana artistica realizzata dal giovane scultore pretorese Antonello Palmerio.

L'opera è stata commissionata dal Comitato Feste di San Rocco per un importo di euro 2.500,00.

Ad ultimazione degli interventi la nuova piazza sarà costata 50.000,00 euro con la compartecipazione di diversi soggetti.

La fontana e la piazza verranno inaugurate ad ultimazione lavori previsti entro il mese di luglio e comunque in tempo per i solenni festeggiamenti di agosto che vedranno affluire in paese i centomila pellegrini di San Rocco.

20/05/10 12.33