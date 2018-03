La Provincia di Pescara vara i corsi di formazione per prevenzione di infortuni

PESCARA. Partiranno la prossima settimana i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzati dalla Provincia di Pescara con la collaborazione gratuita dell’Ispesl (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro).





I corsi, che si terranno nella sede dell'assessorato al Lavoro e Formazione della Provincia, in via Passolanciano a Pescara, coinvolgeranno 190 giovani, fino alla fine del mese di giugno.

Si tratta di giovani che sono stati inseriti in diversi contesti lavorativi, pubblici e privati, attraverso i tirocini formativi finanziati dalla Provincia con risorse comunitarie (Fondo Sociale Europeo).

La Provincia ha “profilato” i tirocinanti in 10 aule, in modo da somministrare le 8 ore di lezione (che era previste come obbligatorie già dal bando), entro i primi due mesi del tirocinio formativo sul luogo di lavoro (della durata di 6 mesi).

La formazione sarà erogata da personale del Settore Lavoro e Formazione della Provincia e da tecnici dell'Ispesl, utilizzando tecniche d'aula che prevedono l'ausilio di metodologie multimediali.

Obiettivo principale del percorso è quello di rafforzare gli elementi culturali della prevenzione, ricercare costantemente comportamenti, prassi, procedure e condizioni organizzative che consentano di lavorare in sicurezza.

Questo al fine di «eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali e rendere partecipi e responsabili i giovani tirocinanti della propria e altrui sicurezza».

L'iniziativa è stata promossa anche alla luce del fatto che la maggior parte degli infortuni avviene nelle prime ore di lavoro, il primo giorno di lavoro. Tra gli argomenti da trattare sono previste nozioni riguardanti le disposizioni di legge in materia di sicurezza, le principali figure della prevenzione, gli obblighi e le prescrizioni per i soggetti coinvolti e le varie tipologie di rischi connessi con le attività di lavoro.

18/05/2010 17.21