In Comune lo "sportello Pignoli" funziona e dà sollievo

PESCARA. «Lei deve parlare con il dottor Pignoli? Noi siamo tutti in fila qua è Berlusconi II». E così scoppiano a ridere tutti quelli seduti fuori dal gruppo consigliare della Lista Teodoro in Comune. L’altro giorno erano solo in tre. Qualche volta qualcuno in più.

Ma tutti i giorni ci sono persone che aspettano di parlare con i consigliere.Non c'è mistero su questo, non è mica un segreto.Infatti, tempo fa, era stato proprio il consigliere Massimiliano Pignoli a far notare ai giornalisti «la lunga fila che si crea ogni giorno» e a spronarli a verificare se anche davanti alle porte degli altri consiglieri succedesse la stessa cosa. Su questo forse ha ragione: se la batte bene.Ma perché il 'soprannome' di Berlusconi II?«Ma non vede quanta gente riceve ogni giorno?», risponde prontamente un signore in attesa.Voi venite spesso qui?«Sì, ma a parte le cose che veniamo a chiedere, lui è un'ottima persona, un amico per noi», risponde il signore sulla sessantina, «è poco il posto che ha, lui dovrebbe avere molto di più».Ed anche questo era stato già palesato a più riprese da Pignoli in altra occasione: «noi prima siamo amici, poi viene la politica».Un vero e proprio “sportello Pignoli”, che sembra funzionare con celerità e cortesia.Anche gli altri due ragazzi in fila parlano volentieri di ciò che il consigliere fa per loro e ne tessono le lodi. Non mancano i confronti nel panorama politico cittadino.Finalmente la politica scende tra la gente e si confronta.«Lui aiuta il sociale, non fa come tutti questi politici che, con tutto il rispetto, se ne fregano», stigmatizzano.«Gli altri hanno preso solo i voti e poi chi si è visto si è visto», ha confermato il signore più anziano, forte delle sue esperienze sindacali e delle campagne elettorali svolte per altri candidati in passato che lo hanno «deluso».«Ci aiuta anche dopo le elezioni e continueremo a votarlo», aggiungono i ragazzi.In cosa vi aiuta il consigliere?«In qualsiasi cosa: casa, sociale, lavoretti, bollette. Nessuno fa miracoli, fa il possibile», rispondono all'unisono.Il consigliere riesce a coprire tutti i campi.«Per qualsiasi problema, puoi rivolgerti a lui».«Mi ha aiutato a pagare le bollette, a prendere dei libri gratis, poi adesso faccio il vigilantes », spiega il signore.E' un sollievo per tutti, un punto di riferimento sicuro.Avanti, è il turno del prossimo.Il consigliere esce. Il signore anziano fa per presentarci.«Ci conosciamo bene, molto bene», risponde il consigliere riferendosi probabilmente ad un trascorso articolo,Una mezza volontà di smentire c'era ma è sempre rischioso negare la verità.Manuela Rosa 14/05/2010 9.32