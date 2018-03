De Vico, un'ora di interrogatorio davanti al pm. Si continua giovedì

PESCARA. E' durato circa un'ora e poi è stato aggiornato, a domani, alle 11, l'interrogatorio, in procura davanti al pm Gennaro Varone, del sindaco di Farindola, Antonio De Vico.





Il primo cittadino, che dopo l'arresto non ha rassegnato le proprie dimissioni, si trova agli arresti domiciliari dal 22 aprile scorso nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti e appalti pilotati nell'area vestina.

Nell'indagine sono indagate complessivamente 31 persone, tra cui anche il sindaco di Penne, Ezio Di Marcoberardino.

De Vico, difeso dall'avvocato Leonello Brocchi, è accusato di corruzione, estorsione e millantato credito.

Nell'ambito della stessa inchiesta erano stati posti ai domiciliari anche gli ormai ex consiglieri comunali di Penne, Alberto Giancaterino e Femio Di Norscia, e l'ex assessore provinciale ai Lavori Pubblici, Rocco Petrucci, tutti tornati in libertà.

Resta ai domiciliari, esattamente come De Vico, invece, l'imprenditore Daniele Mazzetti.

Secondo la ricostruzione della Procura di Pescara il sindaco De Vico, nella sua funzione di consigliere della Comunità Montana riusciva a gestire appalti e assunzioni.

Per esempio i carabinieri della compagnia di Pescara che hanno indagato hanno potuto documentare come il sindaco di Penne Ezio di Marcoberardino insieme a Di Norscia avessero “consigliato” caldamente all'imprenditore Mazzetti, amministratore della società cooperativa Agorà di Arezzo, di elargire un generoso contributo al Penne Calcio.

Secondo gli inquirenti Mazzetti aveva già ricevuto l'assicurazione di vincere l'appalto e per questo doveva “sdebitarsi”.

Secondo l'accusa era De Vico a gestire le assunzioni alla Comunità Vestina. Quando invece si prodigava di far scivolare senza intoppi accordi di programma ad una ditta specifica chiedeva soldi, per sé, per la Banca vestina che doveva nascere e anche per il partito.

12/05/2010 17.01



