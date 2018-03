Inchiesta Mare Monti, torna in libertà Strassil

PESCARA. Torna in libertà Carlo Strassil, il progettista della Mare-Monti arrestato il 19 aprile scorso.



Per lui l'accusa è quella di corruzione, nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione della strada. La sua scarcerazione è stata decisa questa mattina dal Tribunale del Riesame dell'Aquila, a cui avevano fatto ricorso i suoi legali.

Secondo i giudici non vi sarebbe più pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove quindi l'ingegnere può lasciare il carcere di Regina Coeli dove era rinchiuso da quasi un mese.

Oltre a Strassil, che risulta essere anche consulente per la ricostruzione dell'Aquila, nell'inchiesta sono coinvolte altre 11 persone.

Tra loro gli imprenditori Carlo, Paolo e Alfonso Toto e l'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso (indagato per concorso in truffa) e Fabio De Santis, quest'ultimo arrestato a Firenze nell'ambito dell'inchiesta sul G8 della Maddalena.

Secondo l'inchiesta portata avanti dalla procura di Pescara e diretta dal pm Gennaro Varone l'ingegnere avrebbe stravolto l'appalto della Mare Monti per renderlo economicamente vantaggioso alla società aggiudicataria.

Per il fermo cantiere, la Toto avrebbe ottenuto 2 milioni di euro.

Gli atti pubblici e lo stesso progetto, dice sempre l'accusa, sarebbero stati redatti direttamente dalla Toto costruzioni e fatti firmare da Strassil ai funzionari pubblici i quali, invece, avrebbero dovuto realizzare direttamente quella attività.

Nelle scorse settimane alla "Toto Costruzione Spa" sono stati sequestrati 2 milioni di euro, a Strassil un milione di euro e 170 mila euro alla società "Archingroup" riconducibile a Strassil e 200 mila euro alla societa' "R&L" del figlio.



11/05/2010 15.45



LE INDAGINI INTANTO CONTINUANO



Il filone aperto con la Mare-Monti si allarga e potrebbe sconfinare dalla provincia di Pescara.

Intanto continuano le perquisizioni e i sequestri nell'ambito dell'inchiesta: ieri, gli agenti del corpo forestale dello Stato, coordinati da Guido Conti, hanno perquisito, a Roma, una società intestata al figlio di Strassil, sequestrando una gran quantità di documenti ora al vaglio del pm Gennaro Varone.

I documenti raccolti però non riguarderebbero solo le vicende della Mare-Monti. Nei giorni scorsi si era parlato anche di possibili filoni che potevano interessare altri appalti pubblici in altre regioni italiane e la stessa ricostruzione acquilana.

Intanto il pm Varone farà opposizione al provvedimento del riesame cioè provando a dimostrare che il pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio sarebbe ancora sussistente.



11/05/2010 18.21





[url=http://www.primadanoi.it/search.php?query=Strassil&mid=6&action=showall&andor=AND]TUTTO SULL'INCHIESTA MARE MONTI[/url]