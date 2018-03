Da giugno il nuovo volo Pescara-Toronto

ABRUZZO. Air Transat vira dritto verso l’Abruzzo: la compagnia canadese guarda con interesse al mercato e ha presentato oggi, presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo a Pescara, il nuovo collegamento di linea per il Canada.







C'eranoil Direttore Development Europa, Philippe Buisson, e del Direttore Italia Air Transat, Tiziana Della Serra.

La nuova rotta permetterà di raggiungere Toronto da Pescara con 1 volo No Stop settimanale a partire dal prossimo 16 giugno 2010.

«Il lancio del collegamento di linea da Pescara è dovuto all'importanza strategica che riveste per noi il bacino del centro Italia», dichiara Tiziana Della Serra, Direttore Italia Air Transat.

«Con questa ulteriore rotta andiamo infatti a coprire non solo Abruzzo, ma anche Alto Lazio e Molise», aggiunge Philippe Buisson, Direttore Development Italia, «dando così una forte spinta all'area geografica interessata, potenziata ulteriormente dall'operatività del collegamento nei mesi estivi, che rappresentano il periodo di vendita cruciale. Saranno 18 le rotazioni operate da giugno ad ottobre prossimi, per un totale di 9.000 posti immessi da e per l'Abruzzo. Ci aspettiamo un riscontro notevole in termini di domanda, ed i dati previsionali in nostro possesso confermano il nostro ottimismo, anche grazie alla stretta collaborazione che intendiamo portare avanti con l'aeroporto di Pescara».

Il nuovo volo rientra più in generale negli investimenti dedicati al mercato italiano dal vettore canadese.

Secondo il direttore italiano, Buisson, «l'Italia resta strategica per lo sviluppo dell'Europa e quest'anno sono 15 i voli long haul operati da ben 4 aeroporti italiani, basti pensare che ad oggi Air Transat copre 34 aeroporti europei per collegamenti diretti in Europa».

La rotta Pescara–Toronto sarà servita da Airbus A310-300, che ospitano 229 passeggeri in Economy e 20 in Club.

Air Transat è la principale compagnia canadese dedicata al segmento leisure con collegamenti No Stop dall'Italia verso il Canada con partenze da Roma, Venezia, Pescara e Lamezia.

Trasporta mediamente 2.5 milioni di passeggeri all'anno coprendo 60 destinazioni in 25 Paesi.

Attualmente la sua flotta è composta da 18 Airbus A330 e A310 e conta uno staff di 2000 persone. Air Transat appartiene al Gruppo turistico Transat A.T. Inc, un tour operator integrato che programma più di 60 destinazioni e distribuisce i suoi prodotti in 50 Paesi.



11/05/2010 15.37