Ex Burgo Chieti: accordo per centro logistico Eurospin

CHIETI. E' stato sottoscritto l'accordo tra la Burgo Spa e il Gruppo Eurospin, finalizzato alla realizzazione a Chieti di un centro logistico e servizio della rete di vendita del centro-sud del Gruppo.



«Tale iniziativa - si lege in una nota dell'Associazione degli industriali della provincia di Chiedti - si inserisce nell'ambito dell'Accordo di programma denominato "In.Te"., redatto dalla Merlino Progetti di Chieti, sostenuto da Confindustria Chieti e coordinato da un Comitato Paritetico composto da soggetti pubblici e privati, per la rioccupazione e la riqualificazione dei lavoratori dell'ex Burgo di Chieti Scalo. Si tratta di un tassello importante consentito dall'avvenuta modifica della legge regionale che di fatto limitava l'utilizzo del sito produttivo».

L'accordo prevede tra l'altro l'attivazione di interventi formativi di riqualificazione professionale che saranno affidati alla Sia Servizi Integrati Assindustria, ente formativo di Confindustria Chieti, accreditata e certificata anche per attività di aggiornamento e riconversione delle professionalità. Per favorire l'attuazione dell'accordo, è prevista in tempi ristretti la consegna dei progetti per la richiesta dei Permessi di Costruire per consentire così la riedificazione a breve del sito ex Burgo.

« A nome del partenariato che sta lavorando ed investendo in questo progetto - conclude la nota - , auspichiamo la rapida risoluzione dell'iter burocratico da parte degli enti preposti».

08/05/2010 9.25