Scuole, 300 mila euro per messa in sicurezza

PESCARA. Un investimento pari a 300mila euro per la riqualificazione straordinaria e la messa in sicurezza di sei scuole medie cittadine.



E' il progetto esecutivo approvato ieri mattina dalla giunta comunale e che nei prossimi giorni andrà in gara d'appalto.

I lavori interesseranno innanzitutto la scuola media Michetti, in via del Circuito, dove verrà realizzato il nuovo viale d'accesso mediante l'esecuzione di una pavimentazione di betonella, con muretti in cemento armato e una scala d'accesso con struttura in metallo.

Il progetto prevede anche la demolizione di una parte della muratura esistente dell'attuale atrio, con la rimozione dell'attuale infisso, e la realizzazione di una nuova vetrata incassata per creare un'area d'attesa coperta, lavori fondamentali, concordati con i dirigenti scolastici e con il Comitato dei Genitori per creare la giusta separazione tra la scuola e il Comando della Polizia municipale, dov'è in corso di realizzazione l'armeria.

«Tale intervento», ha commentato l'assessore Renzetti, «è frutto dell'opera di mediazione assunta con le famiglie per garantire da un lato il potenziamento dei servizi dei nostri vigili urbani, dall'altro la permanenza in assoluta sicurezza degli studenti accanto al Comando dei Vigili».

La seconda scuola interessata dalle opere di risanamento straordinario sarà la media Benedetto Croce, in via Scarfoglio, «dove – ha proseguito l'assessore Renzetti – procederemo con il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del terrazzo attraverso la rimozione della guaina e la realizzazione di un nuovo massetto con la posa in opera di isolante termico».

Poi verrà effettuata la tinteggiatura delle facciate esterne, con il rifacimento di alcune porzioni di intonaco distaccatosi negli anni scorsi, la tinteggiatura di tutte le aule scolastiche e la sostituzione dei meccanismi di apertura delle finestre per consentire il movimento di una sola anta per volta.

Nella scuola media Tinozzi, situata in pieno centro, in via Torino, il Comune ha previsto la tinteggiatura delle facciate esterne con il rifacimento, anche in questo caso, delle porzioni di intonaco distaccato, e la realizzazione di un nuovo cancello scorrevole con accesso carrabile e un cancelletto ad anta per l'accesso pedonale. Cantiere previsto anche nella scuola media Pascoli, in via Roma, con la ripulitura del sottotetto dai materiali di risulta; nella scuola Mazzini, in via Regina Margherita, si procederà con la levigatura e la successiva lucidatura del pavimento nei corridoi di accesso alle aule, la verniciatura dei radiatori presenti nei corridoi e, per ragioni di sicurezza, la sostituzione dei copritermosifoni con impianti anti-urto.

Poi verranno affidati gli interventi nella scuola Benedetto Croce, in via Cerulli, dov'è prevista la stesura di vernice di alluminio bituminosa a protezione del manto di impermeabilizzazione esistente sul terrazzo, per evitare infiltrazioni d'acqua, «infine – ha ancora detto l'assessore Renzetti – interverremo nella scuola media Foscolo, in via Einaudi, dove abbiamo previsto il rifacimento del manto di asfalto del piazzale e la realizzazione di una porzione della rete di smaltimento delle acque bianche in corrispondenza dello stesso piazzale. Complessivamente i progetti determineranno una spesa pari a 300mila euro che l'amministrazione reperirà tramite un Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti».



07/05/2010 9.15