Cordoma al fianco del Montesilvano Calcio: «contributo alla società»

MONTESILVANO. Il sindaco di Montesilvano scende in campo per sostenere la squadra del Montesilvano Calcio.



Così Pasquale Cordoma ha rivolto una appello agli imprenditori locali, «per il sostegno fattivo alla società» e annuncia che nei prossimi giorni lavorerà per incontrare coloro, che sono interessati a sponsorizzazioni, «augurandomi che il confronto sia positivo». L'Amministrazione comunale, dal canto suo, stanzierà una cifra per aiutare il Montesilvano Calcio.

«Invito tutti i montesilvanesi a venire allo stadio», ha aggiunto il primo cittadino, «per sostenere la gara di ritorno dei play off contro l'Alba Adriatica e gli imprenditori a stare vicino ai neroverdi. Il calcio è passione, sosteniamolo insieme».

Il Montesilvano sta disputando un ottimo campionato di Eccellenza e le premesse per salire in serie D, a questo punto della stagione, ci sono tutte.

«Un campionato superiore», pregusta il primo cittadino, «significa una maggiore visibilità sui mezzi di informazione sportiva a livello nazionale e, quindi, una maggiore diffusione del nome e dell'immagine della città in Italia.

Il Montesilvano Calcio è un bene della città. La società calcistica ha sostenuto sforzi significativi in questi ultimi tempi, anche con il raggiungimento di questi risultati, che la vedrà proiettata, in D. Il calcio appassiona tantissime persone ed è giusto che ognuno contribuisca secondo le proprie possibilità. Gli abbonamenti, da un lato, e le sponsorizzazioni da parte dell'imprenditoria locale, dall'altro, aiutano concretamente lo sforzo della squadra. Stando vicino al Montesilvano Calcio, cittadini e imprenditori possono contribuire ad accrescere uno spettacolo settimanale di qualità».



06/05/2010 13.36