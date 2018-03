Il sindaco Lapenna vola ad Oslo per promuovere Vasto

VASTO. Fare di tutto per rilanciare l’immagine della città all’estero. Così la giunta Lapenna ha organizzato un viaggio in Norvegia.

Sono previsti incontri con diversi tour operator e si organizzerà un press tour per giornalisti interessati che si terrà a giugno, in occasione del Mese del Brodetto.

Sono previsti anche incontri all'Istituto di Cultura di Oslo per alcuni progetti culturali ed eventuali forme di gemellaggio con il Vasto Film Festival e una degustazione dei prodotti tipici all'interno dell'area check in dell'aeroporto di Oslo, dalle 8 alle 12 di domani e dopodomani .

Un viaggio organizzato in occasione del volo inaugurale Pescara-Oslio di domani, 4 maggio.

«Per la nostra Città – ha detto il Sindaco Luciano Lapenna – si aprono nuovi scenari in un mercato che ha già dimostrato di essere interessato alla nostra Regione. Vasto sarà presente e si presenta come una delle mete più importanti per il mare, l'arte, la cultura e la gastronomia. E' un progetto importante nell'ambito del lavoro di destagionalizzazione che stiamo portando avanti ed interesserà i periodi di maggio e giugno».

All'incontro stampa di questa mattina ha partecipato anche il neo presidente del Consorzio Albergatori Golfo D'Oro, Lino Di Chiacchio.

«L'Amministrazione Comunale ci ha coinvolto e noi non ci siamo tirati indietro – ha detto Di Chiacchio in conferenza stampa – perché crediamo nell'iniziativa che interessa un mercato che, per il nostro turismo, può risultare appetibile».

