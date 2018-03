Lavori Aca, interruzione idrica nella giornata di lunedì

ABRUZZO. Lavori lunedì mattina provocheranno sospensione flusso idrico dalle 6 alle 16 tra Pescara, Chieti Scalo e Città Sant'Angelo.



A causa dei lavori per la deviazione del tratto dell'adduttrice Giardino del diametro di 500 millimetri in prossimità dello svincolo per Cepagatti (all'altezza del centro commerciale Ipercoop) a San Giovanni Teatino, lunedì 3 maggio, l'Aca S.p.A. sarà costretta a interrompere temporaneamente, dalle ore 6 alle 15 circa, il normale flusso idrico nelle seguenti zone: via Vestina e via Verrotti a Montesilvano centro, parte alta della costa a Città Sant'Angelo, e centro commerciale Megalò a Chieti Scalo.

«L'intervento che inizierà lunedì mattina alle ore 6 – ha spiegato la direzione dell'Azienda Acquedottistica di Pescara – è necessario per consentire la deviazione del tratto dell'adduttrice Giardino del diametro di 500 millimetri in prossimità dello svincolo per Cepagatti nel territorio di San Giovanni Teatino. A causa della consistenza dei lavori i tecnici dell'Aca saranno costretti a interrompere, dalle ore 6 alle 15 circa, la normale erogazione idrica, con il conseguente verificarsi di cali di pressione in alcune zone di Montesilvano centro, Città Sant'Angelo e Chieti Scalo. Al fine di limitare il più possibile il disagio agli utenti, è stata richiesta alla Ruzzo Reti Spa un'integrazione di 100 litri/secondo di acqua potabile per l'intera giornata del 3 maggio. La situazione, comunque, dovrebbe tornare alla normalità nel tardo pomeriggio, quando l'intervento dei tecnici dell'Aca sarà terminato e verrà ripristinata la normale erogazione idrica in tutta la zona».

Proseguono anche i lavori per il rifacimento di un tratto della condotta idrica situata in strada provinciale Crocifisso a Città Sant'Angelo (di fronte al cimitero). L'intervento, che dovrebbe concludersi nella giornata di oggi, verrà eseguito senza creare alcun disagio ai residenti della zona interessata dal cantiere dell'Aca.

«Dall'inizio di questa settimana – ha affermato la Direzione dell'Azienda Acquedottistica di Pescara – i tecnici dell'Aca hanno cominciato i lavori di rifacimento di un tratto della condotta idrica situata in strada provinciale Crocifisso a Città Sant'Angelo. Le opere, resesi necessarie a causa della vetustà della stessa linea, dovrebbero concludersi nella giornata di domani. L'intervento sarà effettuato senza creare alcun disagio ai residenti della zona né alla viabilità, regolata da semafori mobili».



30/04/2010 8.27