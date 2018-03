Droga: coltivava marijuana in casa, arrestato

GIULIANOVA. Gianluca Poltrone di 21 anni di Giulianova e' stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti.





Nella sua abitazione a Giulianova Paese aveva 15 piante di marijuana già sradicate, 2 sacchi di terriccio e 6 pasticche di subutex (un oppiaceo sintetico).

In macchina i carabinieri della compagnia hanno trovato una lampada alogena, un temporizzatore, una tenda con relativa intelaiatura, una batteria nonche' un ventilatore, il tutto sottoposto a sequestro

Poltrone, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando dei carabinieri in attesa dell'udienza di convalida fissata per oggi davanti al Giudice del Tribunale dove si dovrà difendere dall'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

L'uomo già nel 2007, precisamente il 26 luglio 2007 [giorno del suo compleanno], venne arrestato per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Venne sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva hashish a due giovani di Giulianova e nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare venne trovato anche in possesso di 35 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un grammo di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.



29/04/10 9.37