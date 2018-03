Rettore Di Orio investito da una moto a Roma

ROMA. Il rettore dell'Università dell'Aquila Ferdinando di Orio è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri a Roma da un motociclista.

E' stato ricoverato all'ospedale S.Spirito per accertamenti ma le sue condizioni, secondo i medici, non destano preoccupazione e già oggi potrebbe essere dimesso. Da quanto si è appreso da ambienti dell'ateneo, Di Orio era a Roma per un incontro al ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione sul problema dei precari, 22 dipendenti - tra personale tecnico e amministrativo - con contratti a termine dell'università dell'Aquila.L'incidente è avvenuto poco dopo le 13: il rettore stava attraversando la strada a piedi, in Corso Vittorio Emanuele quando una moto lo ha investito in pieno. Sul posto è subito intervenuta l'ambulanza, chiamata dal motociclista, e Di Orio è stato portato all'ospedale.I testimoni raccontano che la moto sarebbe sbucata fuori all'improvviso, avrebbe travolto il rettore che è caduto sull'asfalto svenuto.In mattinata è prevista una nuova tac e se non dovessero esserci complicazioni Di Orio potrà tornare a casa già da oggi. Intanto intorno a lui si sono stretti amici e parenti che appresa la notizia sono corsi a Roma. 29/04/10 9.13