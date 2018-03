Ex sindaco Farindola presenta in Procura esposto contro De Vico

INCHIESTA VESTINA. PESCARA. L'ex sindaco di Farindola Romano Scarfagna, ex deputato del partito liberale negli anni 90, ieri si è presentato spontaneamente in Procura a Pescara. * L'INCHIESTA, ASSUNZIONI E FINANZIAMENTI SOTTO ACCUSA, «DECIDEVA DE VICO»

Un passo meditato e calcolato bene in quest'ultima settimana, dopo l'arreso del sindaco Antonello De Vico. Poi l'ex deputato ha organizzato una conferenza stampa per spiegare ai giornalisti i motivi della sua mossa.L'ex amministratore pubblico ha così raccontato di aver consegnato agli inquirenti che stanno indagando sulla corposa inchiesta Vestina (5 arresti e 31 indagati) una memoria su fatti riguardanti l'amministrazione del suo Comune da parte del sindaco ancora in carica.Scarfagna ha usato parole pesanti e ha parlato di «una cupola nascosta esistente in paese, dove la cosa pubblica viene amministrata in modo pesante».I fatti contestati risalirebbero al 1992 quando Scarfagna sedeva ai banchi dell'opposizione.Allegati alla memoria - ha detto l'ex amministratore pubblico- ci sono degli atti pubblici in cui vengono evidenziati «dei comportamenti di illegalità».Scarfagna si è riservato di consegnare ulteriore materiale interessante, magari la prossima settimana. A dimostrazione che le cose da raccontare sono tante.Ma come mai l'ex deputato ha deciso solo oggi, a distanza di quasi dieci anni, di denunciare questi fatti?«Lo scontro tra di noi è stato sempre feroce», ha spiegato. «Se avessi depisitato prima questa mia memoria sarei stato accusato di una vendetta politica».Invece, sostiene Scarfagna, motivi politici non vi sarebbero ma solo fatti precisi e dettagliati che adesso dovranno essere vagliati dagli investigatori.Inoltre, anche se i fatti che hanno portato all'arresto del sindaco non riguardano il Comune di Farindola «non è ammissibile», per l'ex primo cittadino, «che De Vico si dimetta solo dalla Comunità montana vestina e non da sindaco, perchè non è possibile che nella sua veste di amministratore pubblico ci sia stato uno sdoppiamento, nei comportamenti.De Vico dovrebbe dimettersi, quindi, collaborare con la giustizia e chiarire la propria posizione, assumendosi le proprie responsabilità».L'ex sindaco ha anche ricordato che a suo tempo è stato scagionato da un'inchiesta ma durante le indagini De Vico e altri lo hanno invitato a dimettersi arrivando all'occupazione dell'aula consiliare per tre giorni.Scarfagna ha infine detto di aver messo a punto la memoria rispondendo ad una esigenza di giustizia sociale e sentendosi in dovere di farlo come cittadino.Adesso bisogna vedere se la magistratura riterrà fondate le sue denunce.29/04/10 8.13[pagebreak]. PESCARA. Anche la possibilità di gestire le assunzioni presso un privato costituisce per il pubblico ufficiale «una utilità in termini di ritorno politico e di consenso».Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza dell'ottobre del 2009 e su questa stessa strada si starebbe muovendo il pm Gennaro Varone per contestare al sindaco De Vico comportamenti giudicati illegittimiGià, perchè se un pubblico ufficiale si prodiga tanto per far assumere qualcuno di sicuro si aspetterà in cambio qualcosa: o lo chiede o lo lascia intendere.Così come, pure è successo, secondo la ricostruzione dell'inchiesta Vestina, un pubblico ufficiale, in questo caso l'assessore Di Norscia, abbia versato «provvidenze economiche», leggasi soldi, a cittadini bisognosi.Una «anomalia», la definisce Varone, che «senza filtro ed il controllo del consenso politco» permette al donatore di farsi propaganda «anche presso cittadini che non hanno mai presentato richiesta di sussidio».La contestazione di questi reati, concussione e corruzione, sembra così assumere nuove forme, che potrebbero essere messe sotto attacco sia dalla difesa che dal tribunale del Riesame.In altri casi potrebbe aprirsi la strada verso una nuova considerazione giuridico-penale della spintarella e delle classiche raccomandazioni.Secondo l'accusa era sempre De Vico a gestire le assunzioni alla Comunità Vestina.Quando invece si prodigava di far scivolare senza intoppi accordi di programma ad una ditta specifica chiedeva soldi, per sé, per la Banca vestina che doveva nascere e anche per il partito.E' piena di episodi specifici l'ordinanza di custodia cautelare che disegna il piano d'azione dei cinque indagati e di una serie di altre persone che ruotavano intorno.I metodi, nel corso dei mesi, pare siano stati sempre gli stessi.Stesso copione, dice l'accusa anche quando l'ufficio del Piano del'Istituzione Vestina doveva nominare un nuovo direttore.La scelta è ricaduta su Arturo Brindisi, che secondo la Procura si era già dimostrato nel tempo «fedele agli uomini e non alle istituzioni»E non tutti sono contenti di quel nome, però, come intercettato in una telefonata tra Gianni Della Volpe, dell'ufficio di Piano dell'Istituzione Vestina e Di Norscia.Della Volpe:Di Norsia:Della Volpe: