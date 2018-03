Il disturbatore Paolini per protesta fa il bagno nella fontana di Avezzano

AVEZZANO. Una messa in scena per protestare contro la mancata metanizzazione al Comune di Ovindoli, in provincia dell’Aquila. (Foto di Antonio Oddi)







Così il noto disturbatore-presenzialista, Gabriele Paolini, noto per stare sempre alle spalle dei giornalisti televisivi, oggi ha fatto un nuovo show scegliendo Avezzano dove c'e' il Tribunale di competenza.

Paolini questa volta non si e' messo dietro qualche telecamera ma ha deciso di fare un bagno in costume nella fontana di piazza Risorgimento inveendo contro il sindaco di Ovindoli ma anche contro la chiesa.

Dopo alcuni minuti di comizio con megafono a riportarlo alla calma ci hanno pensato i carabinieri che lo hanno condotto in caserma per l'identificazione.

Paolini ha vinto il Guinnes dei primati nel 2006 per essere comparso, sabotandoli, oltre 20mila collegamenti televisivi.



23/04/2010 19.13









CONDIVIDI GLI ARTICOLI DI PDN SU FACEBOOK



PrimaDaNoi.it primo quotidiano on line per L'Abruzzo su Facebook Così il noto disturbatore-presenzialista, Gabriele Paolini, noto per stare sempre alle spalle dei giornalisti televisivi, oggi ha fatto un nuovo show scegliendo Avezzano dove c'e' il Tribunale di competenza.Paolini questa volta non si e' messo dietro qualche telecamera ma ha deciso di fare un bagno in costume nella fontana di piazza Risorgimento inveendo contro il sindaco di Ovindoli ma anche contro la chiesa.Dopo alcuni minuti di comizio con megafono a riportarlo alla calma ci hanno pensato i carabinieri che lo hanno condotto in caserma per l'identificazione.Paolini ha vinto il Guinnes dei primati nel 2006 per essere comparso, sabotandoli, oltre 20mila collegamenti televisivi.23/04/2010 19.13