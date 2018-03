Dal 3 maggio al via iscrizione asili nido comunali a Pescara

PESCARA. Si apriranno il prossimo 3 maggio i termini per l’iscrizione dei bambini negli asili nido comunali.





Sui 210 posti disponibili, 120 saranno destinati ai nuovi ingressi, mentre 90 saranno riservati ai piccoli già frequentanti.

Entro il 18 giugno verrà compilata la nuova graduatoria. Ovviamente dal Comune si aspettano una pioggia di domande, che, vista ancora l'esiguità del posti disponibili, cercheranno di soddisfare attivando il maggior numero di convenzioni possibili con strutture private capaci di compensare le esigenze dell'utenza.

Lo ha ufficializzato l'assessore agli Asili nido Guido Cerolini in vista della pubblicazione del bando.

La graduatoria provvisoria degli ammessi verrà compilata e affissa in visione all'albo dell'ufficio amministrativo entro il 18 giugno, ed entro 10 giorni dalla pubblicazione i genitori potranno presentare ricorso per l'eventuale attribuzione di un punteggio errato o per variazioni della situazione familiare, ricorsi su cui si esprimerà poi la Commissione.

La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento dirigenziale, verrà infine esposta a partire dal 30 giugno presso l'Albo Pretorio del Comune, ovviamente i posti disponibili saranno assegnati in ciascun nido d'infanzia seguendo l'ordine delle graduatorie e l'ordine di preferenza indicato dagli utenti.

«Siamo ben consapevoli dell'esiguità dei posti rispetto alle reali esigenze dell'utenza», ha sottolineato Cerolini: «ogni anno sono circa un centinaio i bambini che non riescono a entrare nelle strutture, con i genitori costretti a ricorrere ad asili privati, con i relativi costi. Per fronteggiare tali carenze – ha proseguito l'assessore Cerolini – l'amministrazione sta puntando alla realizzazione di nuovi asili nido comunali, attingendo a fondi regionali, e la prima struttura dovrebbe sorgere nel rione Zanni. Nel frattempo per l'anno scolastico 2010-2011 cercheremo di ampliare quanto più possibile il numero delle convenzioni con i privati, in modo da sostenere le famiglie nel pagamento delle rette».

Intanto per la prima volta l'amministrazione comunale, con i propri operatori, ha organizzato l'iniziativa ‘Le porte del nido si aprono': «in sostanza – ha spiegato l'assessore Cerolini – i genitori interessati potranno visitare i nostri nidi d'infanzia, per verificare il lavoro del nostro personale, l'organizzazione all'interno delle strutture e l'attività didattica che vi viene svolta. Tutte le famiglie potranno prenotare telefonicamente, direttamente al nido, la propria visita nella settimana compresa tra il 10 e il 14 maggio, nelle fasce orarie comprese tra le 9.30 e le 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30, un'iniziativa che creerà un momento di conoscenza reciproca e di dialogo tra il servizio, le famiglie e il territorio».



20/04/2010 8.33