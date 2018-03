Vasto, tutto pronto per il nuovo parcheggio su 5 piani

VASTO. Tre milioni di euro, 330 posti auto di cui dieci per disabili. Cinque livelli, due corpi scala con ascensori, servizi igienici, impianti elettrici avanzati dal punto di vista tecnologico. Ed uno spazio multifunzionale di 1600 metri quadri.





Il parcheggio multipiano di Via Ugo Foscolo è stato presentato ieri mattina dal vice sindaco Vincenzo Sputore (il sindaco Lapenna è influenzato) e sarà inaugurato ufficialmente, alla presenza del vescovo Bruno Forte, sabato prossimo, 24 aprile, alle ore 10,30.

«Un opera attesa da 30 anni – ha detto in conferenza stampa l'assessore Vincenzo Sputore – che risolverà in maniera definitiva il problema della carenza dei posti auto nel centro storico. Ne beneficeranno tutti, residenti, cittadini, turisti, commercianti. Siamo soddisfatti perché di questo parcheggio se ne parla da tantissimi anni. Vederlo finalmente realizzato ci riempie di soddisfazione».

La ditta De Francesco Costruzioni di Castelpetroso (Is) lo ha realizzato a tempo di record, in soli dodici mesi.

E, per le prime settimane (in attesa del bando di gara) si occuperà anche della sua gestione.

I prezzi? Dal 24 aprile ai primi di maggio sarà gratuito. Nei giorni successivi a pagamento ma a prezzi popolari, o quasi: 0,40 centesimi l'ora frazionabili alla mezzora. Un abbonamento di 150 ore costerà solo 45 euro. Di 200 ore 60 euro. La notte, dalle 20 alle 8 del mattino, parcheggiare costerà solo 0,20 centesimi l'ora.

Si potrà accedere al parcheggio da Corso Garibaldi, Via Giusti e Via Carducci. Corso Garibaldi resterà a doppio senso di marcia ma avrà una corsia di canalizzazione, a salire, per accedere al parcheggio.

Le zone a traffico limitato saranno le seguenti: Via San Francesco D'Assisi e Via Anelli H 24;

Via Forno Rosso, Via Vescovado, Largo del Carmine e Piazza S. Chiara H 21 – 08;

Le aree pedonali interdette completamente alla circolazione dei veicoli saranno Piazza Rossetti (dalla Torre di Bassano all'incrocio con Corso Garibaldi), Piazza Diomede (fino a Via S.Maria e Via Marchesani), Piazza Barbacani, Via Bebbia, Piazza San Pietro e Piazza Caprioli (ad esclusione di Via Barbarotta e Via Bonconsiglio).

I residenti avranno delle apposite autorizzazioni per parcheggiare.

Le aree per carico e scarico saranno invece previste sotto il porticato del Palazzo di Città, in Via Mascagni e in Piazza Rossetti (lato ex Palazzi Scolastici). Previsti anche parcheggi per moto, sempre nei pressi degli ex Palazzi scolastici.

«In questa prima fase – ha aggiunto l'Assessore Vincenzo Sputore – chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini. Proprio in queste ore gli uffici preposti stanno predisponendo tutta la cartellonistica sia orizzontale che verticale».

Sabato è in programma l'inaugurazione. Per domenica 25 aprile, invece, è prevista una giornata ecologica con la chiusura al traffico di tutto il centro storico.

Dalle ore 10 ci sarà anche l'apertura del mercato di campagna della Coldiretti. Giancarlo Spadaccini si esibirà in “canzoni d'autore”, Corale Warm Up in concerto. Infine, alle 20, al Teatro Rossetti, è in programma il grande jazz con “Joe Locke Quartet”.



20/04/2010 8.26