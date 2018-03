SALSA GUACAMOLE

Questa salsa di origine messicana è a base di avocado, molto facile da preparare perché non richiede cottura. Molto apprezzata anche in Italia nella preparazione di antipasti.



Ingredienti

1 Avocado maturo Cipollotto fresco o cipolla q.b. 1 Peperoncino piccante 1 Lime o limone sale





Un avocado è maturo se tastandolo con le dita risulta morbido al tatto. Tagliare il frutto in senso orizzontale, ruotare le due calotte, estrarre il grosso nocciolo e sbucciare.



Mettere la polpa in una ciotola e ridurla a purea con i rebbi di una forchetta. Unire il peperoncino a pezzetti, qualche fettina sottilissima di cipolla, il succo del lime, sale e pepe.



Se preparata in anticipo o se avanza coprire il composto con pellicola facendola aderire alla superficie per evitare che si ossidi perdendo il bel colore verde brillante e riporre in frigo.



Spalmare su crostini di pane o su tartine al salmone o ancora farcire pan brioche. Questa è la versione semplice poi ci sono varianti che prevedono l’aggiunta di aglio, pomodoro fresco e coriandolo.

Buon appetito, Nellina.