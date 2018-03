BURRO FATTO IN CASA

Se non lo avete mai fatto vi stupirà l’estrema facilità della preparazione. Si ottiene un burro naturale senza sale da consumare entro due o tre giorni proprio perché senza alcun conservante.



Ingredienti:





500ml. Panna fresca







Avendo una durata di pochi giorni è preferibile farne piccole quantità per volta.

Mettere la panna fresca, appena tolta dal frigo, in una ciotola e montare con le fruste di un frullatore. Si otterrà come prima fase una panna montata ma continuando a montare si scinderà in una parte grassa che è praticamente il burro ed una parte liquida chiamata siero.

Scolare il burro e strizzarlo in un telo pulito facendo uscire il residuo di siero.

Trasferire in una ciotola e conservare in frigo.

Buon appetito, Nellina.