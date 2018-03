MUFFIN PER I PIU PICCINI

Questa preparazione ideata per loro senza sale, senza zucchero e tanto amore. Si preparano velocemente utilizzando ingredienti sani e genuini.



Ingredienti per 12 muffin: 125gr. farina 0 o integrale 1 vasetto di yogurt intero naturale 1 uovo fresco biologico 1 cucchiaio olio extv. 30gr. parmigiano stagionato 24/30mesi Mezza bustina lievito per torte salate 1 pizzico bicarbonato

In una ciotola battere brevemente con una frusta a mano uovo, yogurt, olio. Unire a cucchiaiate la farina dopo aver aggiunto il lievito, il formaggio grattugiato, il bicarbonato. Amalgamare il tutto e riempire con il composto i pirottini per 3/4. Porre i muffin nel forno preriscaldato a 180° e cuocere per 15’.



A questo composto base si possono incorporare a fine impasto a piacere noci, verdure lessate mentre per i muffin dolci aggiungere banana, mela o fragole.

Buon appetito, Nellina.