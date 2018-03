PANE FARCITO

Sciogliere nell’acqua il lievito, l’olio ed il miele o lo zucchero. Sulla spianatoia mettere la farina ed aggiungere il liquido poco per volta. Quando si è formata la massa unire il sale.

Per 4 persone:

500gr. farina 0

3 cucchiai olio extv.

1 cucchiaio di miele o zucchero

1 cucchiaino sale

300ml acqua

mezzo cubetto lievito di birra Per farcire:

peperoni fritti

olive verdi

olive nere

pomodori secchi

noci

salumi

Lavorare l’impasto per 15’ e lasciarlo riposare, quando raddoppia di volume aggiungere olive denocciolate pomodori secchi o noci. Se si vuole invece farcire con peperoni fritti stendere leggermente la pasta con il matterello cospargere uno strato di peperoni ed arrotolare. Ungere uno stampo da plum cake ed adagiare il pane. Nel frattempo accendere il forno a 50° per 10’ poi spegnerlo e inserire la teglia. Quando lo si vedrà gonfio fino ad arrivare oltre il bordo dello stampo estrarlo dal forno riaccendere a 200° e quando è caldo infornare di nuovo per 10’. Il pane appena cotto va tolto dallo stampo e collocato su una grata aperta in modo tale che la base resti asciutta e croccante e non molliccia.

Buon appetito, Nellina.