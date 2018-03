TORRETTE DI MELANZANE

Tagliare a fette tonde le melanzane, salare e lasciare almeno 30’ a perdere la loro acqua di vegetazione amarognola. Sciacquare brevemente e strizzare.



Per 4 persone:

500gr. melanzane

250gr. mozzarella

4 pomodori a pera

3 uova

farina q.b.

sale, basilico.



Infarinare ogni fetta e dopo averle passate nell’uovo sbattuto friggerle in abbondante olio extravergine. Appena dorate adagiarle su carta assorbente a perdere l’unto in eccesso. Tagliare a fette tonde sia la mozzarella che i pomodori. Alternare fette di melanzane, pomodoro, mozzarella e foglia di basilico, ripetere per 3 o 4 volte fino a formare la torretta. Infilzare uno spiedino di legno in ogni porzione e trasferire in forno a 180° per 10’. Buone sia calde che fredde.