CIPOLLINE AGRODOLCI

Si conserva in frigo per diversi giorni.

INGREDIENTI

1 kg cipolline fresche bianche

½ bicchiere olio extv

½ bicchiere aceto di vino bianco

pepe in grani

Sale

1 cucchiaino di zucchero

Pelare, lavare, affettare le cipolle e sistemarle in un recipiente di acciaio. Unire tutti gli altri ingredienti ed aggiungere tanta acqua fino a coprirle. Porre la pentola sul fuoco e lasciare cuocere lentamente con fiamma moderata fino al completo assorbimento della parte liquida e vedere affiorare l’olio. A cottura ultimata le cipolle devono apparire morbide, cremose e bionde. Si possono mettere in barattoli di vetro e conservare in frigo per diversi giorni. Si servono su crostini o come contorno a piatti sia di carne che di pesce. Volendole conservare per l’inverno i barattoli vanno sterilizzati per 20’ come per la salsa di pomodori fatta in casa.

Buon appetito, Nellina.