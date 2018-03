MOUSSE DI RICOTTA E MORTADELLA

Mettere nel mixer la mortadella tagliuzzata, la ricotta ed il cognac, frullare finché il composto non diventi di colore rosa.



Per 4 persone

250 gr. ricotta

150 gr. mortadella a fettine

2 cucchiai di cognac

100 gr. pistacchi



Trasferire la mousse in stampini monoporzioni da budino rivestiti con pellicola trasparente e tenere in frigo. Capovolgere nei piattini sopra una fettina di mortadella, eliminare la pellicola, cospargere con pistacchio tritato grossolanamente e decorare ogni budino con una stella di mortadella. Si può presentare la mousse anche in un’unica porzione o a palline rivestite di pistacchio.

Buon appetito, Nellina.