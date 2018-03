BAGUETTE ARLECCHINO

E’ piena di colori, sapori ed aromi da servire fredda per rallegrare le festicciole dei vostri figli.

INGREDIENTI:

1 baguette

150gr. petto pollo

150gr. petto tacchino

1 cipollina fresca

maggiorana, timo, salvia, rosmarino

sale

2 cucchiai olio extv.

½ bicchiere vino bianco

200gr. burro

100gr. piselli lessati

100gr.carota lessa

olive verdi e nere

Mi è piaciuta ed ho provato a fare questa ricetta vista in TV. Ho aggiunto agli aromi il rosmarino ed al composto delle olive che a mio parere ne migliorano il sapore. In una padella imbiondire nell’olio la cipollina tritata e l’aglio poi aggiungere la carne a tocchetti e gli aromi. Lasciare rosolare sfumando con il vino bianco. Cuocere per 20’ circa poi frullare. Quando si sarà intiepidito incorporare il burro, sempre con il frullatore. Aggiungere i piselli, le carote a cubetti piccoli e le olive denocciolate. Svuotare la baguette tagliando le estremità ed estrarre tutta la mollica adoperando il coltello per il pane lungo e seghettato. Chiudere con la pellicola un’estremità della baguette e poggiare questa parte verticalmente su un tagliere, serve a non fare uscire il ripieno, dalla parte rimasta aperta inserire il composto messo in un sacco a poche e battere ripetutamente per fare scendere e compattare la farcitura. Avvolgere il filoncino nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 3 o 4 ore. Servire a fette su un letto di lattuga.



Buon appetito, Nellina.