ZUCCHINE TONDE RIPIENE

Questa forma insolita le rende decisamente carine a prima vista e farcirle scatena la fantasia.

Per 4 persone:

4 zucchine tonde

2 filetti di acciuga

120gr. tonno sott’olio

2 cucchiai pane grattugiato

1 uovo

maggiorana

prezzemolo

sale

pepe

2 cucchiai parmigiano

2 cucchiai olio extv.



Lavare e tagliare la calotta superiore delle zucchine tenendole da parte. Con l’aiuto di uno scavino svuotarle. Soffriggere con 2 cucchiai di olio la polpa sminuzzata. Quando è rosolata unire i filetti di acciuga, lasciare che si spappolino e togliere dal fuoco. A freddo unire il tonno sgocciolato, il pane grattugiato, l’uovo, la maggiorana ed il prezzemolo tritati. Amalgamare ed aggiustare di sale e pepe. Nel frattempo lessare le zucchine in acqua salata per 7’ ( le calottine potete anche lasciarle crude tanto servono solo per la presentazione non si mangiano) scolarle e capovolgerle in modo tale da far perdere anche i residui interni di acqua. Riempire ogni zucchina con cucchiaiate di composto cospargere in superficie il parmigiano e collocarle in una pirofila da forno. Irrorare il tutto con un filo d’olio ed infornare a 180° per 20’ o 30’ fino alla completa rosolatura. Servire sia calde che fredde.



Buon appetito, Nellina.