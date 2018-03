INSALATONE ESTIVE

Di pollo, di verdure o di polpo quando fa molto caldo possono sostituire il pranzo lasciandoci leggeri ma allo stesso tempo appagati.

DI POLLO





Ingredienti per 4 persone:

300 gr. di carne di pollo lesso anche avanzato

sale, pepe

150 gr. di sottaceti,

10 olive verdi e 10 nere

10 noci

curry

olio extv. q.b.

2 cucchiai di maionese

foglie di radicchio o lattuga per decorare.

Aumentare le dosi se diventa piatto unico. In una ciotola unire al pollo sminuzzato i sottaceti a pezzetti, le olive denocciolate e i gherigli delle noci. Mescolare delicatamente aggiungendo pepe, curry, maionese ed un filo d’olio. Sistemare il composto al centro del piatto da portata su un letto di insalata.

DI POLPO E PEPERONI

Polpo lesso

peperoni rossi e gialli arrosto

olive nere al forno

prezzemolo

sale, pepe

aglio

olio extv.

Unire gli ingredienti e condire con olio extravergine, sale, aglio e prezzemolo tritati e se piace del pepe nero macinato al momento.

CLASSICA DI POMODORI

Pomodori da insalata

sedano

basilico

aglio o cipolla

origano

olive

olio.

Ridurre a pezzi i pomodori, unire sedano e cipolla affettati, olive denocciolate. Condire con ottimo olio extravergine, sale, origano e basilico fresco.

FETTE DI POMODORO GUARNITE





Pomodori a fette tonde

rucola

uova sode

maionese

olive

acciughe

aceto balsamico

Cospargere sulle fette di pomodoro la rucola spezzettata e condita con olio e sale, collocare sopra una rondella di uovo sodo, un fiocco di maionese alternando olive o filetti di acciughe arrotolate.

PUNTARELLE



Quando la cicoria con il caldo spiga si formano delle protuberanze chiamate puntarelle. Si staccano e con il coltello si riducono a filetti sottili, tenute per un’oretta in acqua molto fredda si arricciano. In un’insalatiera mettere filetti di acciughe dissalate, aglio tritato finemente ed olio extravergine, mescolare fino a che non diventi una pappetta. Unire le puntarelle ben sgocciolate e per farle amalgamare meglio al composto è preferibile usare le mani. Non va aggiunto sale.

INSALATA VERDE E FRUTTA





lattuga

rucola

mela verde

kiwi

mandorle tostate o noci

filetti di carote

Unire gli ingredienti e condire con una vinaigrette di olio extravergine, succo di limone e sale.



Buon appetito, Nellina.