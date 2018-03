FINOCCHI E PARMIGIANO

In questa ricetta per valorizzare questo ortaggio non c’è bisogno di besciamella o altri intingoli ma solo abbondante parmigiano.

Per 4 persone

3 finocchi

100 gr. parmigiano grattugiato

70gr. burro

Pepe (facoltativo).

Nell’acquistare i finocchi bisogna sapere che ne esistono due tipi: il maschio e la femmina.

Per distinguerli basta guardarne la forma, quello tondo e panciuto è il maschio e si può mangiare crudo perché è molto tenero, mentre il finocchio femmina è allungato ed essendo più fibroso va consumato cotto. In questo caso quindi il più indicato da cuocere è il finocchio femmina.

Tagliare a fettine i finocchi e lavarli molto bene. Immergerli in acqua bollente salata e cuocerli per 3’ poi scolare. In una padella fare sciogliere il burro e versare i finocchi. Quando iniziano a rosolare unire il parmigiano amalgamare qualche minuto e servire caldi. Volendo invece di saltarli in padella si possono mettere a gratinare in forno.



Buon appetito, Nellina.