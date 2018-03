SALSA DI CARCIOFI

Il carciofo è un ortaggio che per le sue molteplici proprietà terapeutiche aiuta il nostro organismo a vivere meglio.

Ingredienti per 4 persone:

3 carciofi

1 cipolla

2 spicchi di aglio

2 salsicce

50 gr. pancetta

½ bicchiere di vino bianco

sale, pepe, prezzemolo

4 cucchiai d’olio extv.

parmigiano o pecorino grattugiato.

In un recipiente friggere in olio la cipolla tritata, l'aglio e la pancetta a cubetti. Unire i carciofi tagliati a listarelle, dopo averli lavati e privati delle foglie dure esterne. Sfilettare i gambi, ridurre a dadini la parte interna (non scartatela perché è la migliore) ed aggiungere al resto. Cuocere per 15' circa a fuoco basso bagnando con il vino bianco e se necessario anche un pochino di acqua. Mettere la salsiccia sbriciolata e continuare la cottura fino ad ottenere una salsa densa e cremosa. Versare nel composto caldo le penne o i rigatoni cotti al dente e mescolare con cura. Servire con parmigiano o pecorino grattugiato, abbondante pepe e prezzemolo. Se piace anche qualche fogliolina di menta fresca.

Buon appetito, Nellina.