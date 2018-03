FRITTATA CON CIPOLLINE FRESCHE

Che voglia! Impossibile a questo punto non prepararla.

Per 4 persone:

5 uova,

3 cucchiai di olio

sale, pepe, prezzemolo

1 mazzetto di cipolline novelle

50gr. pecorino grattugiato

Lavare ed affettare le cipolline compresa la parte verde tenera. Metterle in una padella con l’olio e lasciare stufare con coperchio a fuoco moderato. Girare di tanto in tanto. Lasciare che cuociano lentamente con la loro acqua di vegetazione, fino a diventare quasi trasparenti. In una ciotola battere le uova con poco sale, pepe e formaggio. Versare il composto sulle cipolline e girare velocemente amalgamando il tutto. Cuocere a fuoco moderato per dare modo all’uovo di rapprendersi anche internamente, dopo 3’ girare e cuocere l’altro lato. Servire calda su crostoni di pane casereccio o tra due fette di focaccia bianca.

Buon appetito, Nellina.