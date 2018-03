Teatro Marrucino, maggioranza in affanno: salta delibera su adesione Atam

CHIETI. Oggi alle 17,30 è stata convocata la quinta commissione consiliare “Turismo, tempo libero, sport, cultura”, per discutere sulla “realizzazione dell’attività di prosa del Teatro Marrucino in convenzione con l’Atam. Adesione”.

Lo comunica il presidente del Consiglio comunale di Chieti, insieme al report delle decisioni votate, approvate, respinte o rinviate. Tra queste ultime appunto la delibera sulla convenzione con l'Atam, l'associazione teatrale abruzzese e molisana con sede all'Aquila, alla quale il senatore Fabrizio Di Stefano – delegato dal sindaco al Teatro Marrucino – vuole affidare la gestione della stagione teatrale di prosa. Una decisione che non è stata gradita dai consiglieri di opposizione ma anche di maggioranza e che hanno sollevato forti contestazioni in aula, tanto che ad un certo punto il senatore Di Stefano ha abbandonato i lavori. In particolare Silvio Tavoletta, Fli, ha avuto buon gioco a dimostrare l'irregolarità della delibera proposta, in quanto non c'erano stati i passaggi previsti nelle commissioni competenti. Anche l'Udc ha tentennato a lungo sull'atteggiamento da assumere sulla delibera di cui era stato chiesto il ritiro.

Il capogruppo Alessandro Giardinelli – sollecitato dal sindaco Di Primio – ha consentito alla fine di far mancare il numero legale e di rinviare al prossimo consiglio l'approvazione per l'adesione all'Atam. Il che potrebbe essere un trucco perché in seconda convocazione servono meno voti per l'approvazione, ma il sindaco si è impegnato a convocare subito una riunione dei capigruppo ed una della maggioranza per sciogliere questo nodo. E' infatti indubbio che se stagione di prosa ci sarà, al Marrucino dovranno accettare gli aquilani. Ma i contrari vorrebbero almeno chiarire alcuni aspetti della convenzione e comprendere le ragioni di una scelta di questo tipo, quando l'Atam non è una associazione riconducibile al centrodestra e che invece oggi la maggioranza è invitata a votare. In particolare si vogliono approfondire alcuni aspetti della Convenzione, in particolare la durata dell'impegno del Comune ed il corrispettivo economico. In effetti, a ben leggere l'articolo 3 della Convenzione con l'Atam, dove si parla dei 50mila euro per l'adesione (oltre ai proventi della bigliettazione), si dice anche che questa cifra «sarà rinegoziata ogni anno in funzione del programma proposto». Allora la convenzione è per una sola stagione o per più stagioni? Dalla risposta, si capirà se il CdA appena nominato a giugno dovrà fare da soprammobile o se invece avrà un ruolo nella programmazione delle stagioni teatrali.

Sebastiano Calella 15/11/2011 9.29