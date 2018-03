Ortona, risultati primarie del centrosinistra: Vincenzo D’Ottavio in pole

ORTONA. Ci sono state ieri,come preannunciate da tempo, le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative della primavera 2012.

I candidati del centrosinistra erano quattro: Patrizio Marino, Enzo Tucci, Vincenzo D’Ottavio e Giannicola Di Carlo.

Ha scalzato gli avversari vincendo le primarie Vincenzo D’Ottavio ottenendo 1.317 preferenze. Al secondo posto Enzo Tucci con 1.168, segue Patrizio Marino con 809 voti ed infine Giannicola Di Carlo con 522. «Le primarie», commenta entusiasta Gianni Melilla, coordinatore regionale Sel Abruzzo«per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra ad Ortona hanno avuto uno straordinario successo. Hanno votato 3.890 cittadini per i 4 candidati sindaci, confermandosi ancora una volta come un fondamentale strumento di partecipazione democratica e di allargamento del perimetro tradizionale del centrosinistra coinvolgendo la società civile, le associazioni, i cittadini». Erano stati Sel, Pd, Rifondazione, Verdi e Socialisti a dare vita al comitato per le primarie 2011 per sottoporre alla scelta degli ortonesi (il 13 novembre), una rosa di candidati. Tra questi il vincitore avrebbe concorso alle elezioni della primavera 2012. Sono stati chiamati a votare tutti gli ortonesi, con le novità assolute del voto ai sedicenni e tutti cittadini non italiani in possesso del permesso di soggiorno e residenti nel Comune. Il Comitato inoltre ha predisposto ben 9 seggi, situati sia nel centro della città che nelle contrade (Fontegrande, Caldari, San Donato, San Leonardo, Foro, Riccio e Villagrande).

Tra gli aspiranti, oltre al vincitore, concorreva Patrizio Marino, giornalista e attivista sociale sostenuto da Sinistra Ecologia che il 12 settembre scorso aveva già presentato la sua candidatura per le primarie principali lavoro con un folto programma basato su interveto sociali sociale e rilancio dell’azione politica al servizio dei cittadini.

