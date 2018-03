Nuovo ospedale, Pdl:«serve un confronto». Comune:«rischio bluff sui soldi»

LANCIANO. Non si placano le polemiche intorno alla realizzazione del nuovo ospedale di Lanciano. Lo scontro è dura tra centrodestra e centrosinistra. Il problema rimane dove costruirlo.

«Finalmente l'amministrazione comunale, dopo aver per mesi ostacolato qualunque proposta alternativa a quella del Renzetti per realizzare il nuovo ospedale di Lanciano, si è detta d'accordo, come ipotesi subordinata, con la delocalizzazione a Villa Martelli – dichiara Manlio D'Ortona, capogruppo Pdl in Comune - ben venga il ripensamento della Giunta Pupillo, ma si possono valutare anche altre opzioni».

Secondo D'Ortona, che interpreta la parte propositiva del Pdl a Lanciano, si potrebbe ancora insistere, per esempio, anche su «un'eventuale delocalizzazione a Sant'Onofrio. Oppure ci sono altre aree che potrebbero essere prese in considerazione, più a ridosso del centro abitato di Sant'Onofrio, o verso Villa Elce o, ancora, la zona industriale di Marcianese. Perché l'amministrazione comunale non prende in considerazione anche queste opzioni alternative? Viene da pensare – sottolinea il capogruppo del Pdl – che l'atteggiamento dell'esecutivo Pupillo sia pretestuoso e spinto più da motivazioni politiche che altro, perché ritiene che il centrodestra non possa sostenere ipotesi alternative per le politiche di territorio».

In pratica l'esponente del Pdl offre una lettura politica della posizione del centrosinistra, che sarebbe quasi un'opzione solo di contrapposizione a quelle finora prospettate da Regione e Asl.

«Ma un Comune guida, che aspira ad essere punto di riferimento per il comprensorio, cerca il dialogo, promuove il confronto e poi, come è giusto che sia, fa una sua sintesi, anche in maniera autonoma. Da parte della Giunta è mancato proprio questo: la capacità di confrontarsi con il territorio e le istituzioni, e poi decidere in una posizione di ruolo guida». Come dimostrerebbe il ritardo del sindaco Pupillo nel convocare un tavolo tecnico per affrontare il problema del nuovo ospedale e come andrebbe interpretato il rifiuto del sindaco di partecipare alle riunioni indette sulla localizzazione del nuovo ospedale dal manager Asl. «Al contrario un confronto non guasterebbe, invece di parlarne solo con la stampa», conclude D'Ortona.

L'amministrazione comunale respinge al mittente la critica: intanto perché il capogruppo Pdl usa anche lui la stampa e non si accorge dell'autogol, e poi perché «non c'è nessun ripensamento della Giunta Pupillo sulla localizzazione del nuovo ospedale che è e resta sempre e soltanto l'attuale area dove sorge il Renzetti», spiega Pino Valente, vice sindaco di Lanciano. «D'Ortona ci dovrebbe spiegare invece se i soldi ci sono o no o se è tutto un bluff, visto che il ministro Fazio ed il commissario Chiodi hanno fatto capire chiaramente che al massimo si faranno solo 3 ospedali. E allora proprio per non dare alibi al centrodestra, noi intanto proponiamo una soluzione alternativa. La partita infatti si gioca non dove si costruirà, ma se si costruirà».

Sebastiano Calella 07/11/2011 9.29