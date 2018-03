Fratino ci ripensa, ritira le dimissioni e continua

ORTONA. Come era prevedibile l’ex dimissionario primo cittadino ha preso la sua decisione nel segno della continuità contro ogni rottura traumatica.

Nicola Fratino ha revocato così stamane le dimissioni dalla carica di sindaco rassegnate il 7 ottobre scorso all’indomani del Consiglio Comunale, convocato in via d’urgenza e con all’ordine del giorno il procedimento per la realizzazione della turbogas in contrada Tamarete.

«Il senso di responsabilità ha prevalso», ha detto stamane Fratino, «ed insieme siamo riusciti a ripristinare quel clima di serenità che era venuto meno e che, al contrario, è garanzia del buon governo della città. Ci sono provvedimenti importanti che l’Amministrazione è chiamata ad adottare in questa fine consiliatura e che necessitano di una guida politica. Mi riferisco», ha proseguito il sindaco, «al Piano Regolatore Generale, al Piano Spiaggia, al Piano Regolatore Portuale ed al completamento della Postilli Ricci. Opere e strumenti, questi, importanti e che la Città aspetta da tempo. E’ per questo che sono tornato sui mie passi ed ho deciso di riassumere le funzioni sindacali».

In relazione al documento alla firma del sindaco, che completa l’iter di autorizzazione dell’impianto di una turbogas in contrada Tamarete di Ortona, Fratino ha sottolineato che «il sindaco deve operare nel rispetto della legge e, al contempo, tutelando la salute pubblica». Ha ribadito, altresì, che «il documento alla firma viene rilasciato sulla scorta dei pareri già espressi, in sede di conferenza di servizio, dagli Enti preposti». Via libera dunque all’impianto contestato ed accordo trovato tra le forze di maggioranza. Solo pochi giorni fa Fratino aveva dettato le sue condizioni per ritornare in sella e ricomporre i dissidi, messaggio evidentemente recepito. D’altra parte sarebbe stato autolesionistico per il Pdl arrivare con una simile rottura alle prossime elezioni comunali.

21/10/2011 14.58