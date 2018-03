Interrogazione sulla pubblicità sul palazzetto dello sport

VASTO. «I pannelli pubblicitari affissi sul Palazzetto dello sport sono autorizzati dal Comune?».

E’ questa la domanda che Nicola Del Prete, capogruppo Apl, Davide D’Alessandro (Apv) e Massimiliano Montemurro (Udc), hanno rivolto al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, durante un’interrogazione. Secondo i capigruppo né il regolamento della gestione del PalaBcc (stipulato dal Comune di Vasto con l’associazione dilettantistica Vasto Basket che gestisce la struttura), né quello per la pubblicità attualmente in vigore, prevedono la possibilità di collocare su un bene di proprietà comunale, pannelli pubblicitari, «eppure», sostengono, «sulla facciata esterna del palazzetto dello sport Pala Bcc (destinata all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale) e struttura di proprietà comunale, ce ne sono».

E’ per questo che i capigruppo vogliono vederci chiaro e sapere se il Comune ne sia a conoscenza, se abbia dato l’autorizzazione alle affissioni, come previsto dal “Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni” e dal “Piano generale degli impianti pubblicitari” e se le pubblicità abbiano fruttato introiti documentabili alla società.

«Intendiamo sapere», concludono, «in che modo gli impianti pubblicitari realizzati dal gestore possano ritenersi a norma e se rientrano a tutti gli effetti nelle disposizioni previste dall’articolo 38 del Regolamento che stabilisce la tipologia e qualità degli impianti pubblicitari. Come intende comportarsi il Comune, invece, nel momento in cui i suddetti impianti pubblicitari, non risultassero regolarmente autorizzati con atti riscontrabili?»

m.b. 20/10/2011 10.15