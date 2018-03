Marzoli: «sul Palatricalle superficialità da brividi»

CHIETI. Una superficialità «da brividi». Parla così Alessandro Marzoli, vice presidente del Consiglio comunale di Chieti, riferendosi al modo in cui il Comune «conduce la politica sportiva».

Parole forti che non risparmiano né sindaco né assessore allo sport, accusati di «totale mancanza di programmazione politico-sportiva nella città».

«Le dichiarazioni di Marco Russo(assessore con delega allo sport)», dice Marzoli, «di questi giorni sul futuro della gestione del palazzetto intitolato a Sandro Leombroni lasciano sconcertati per la superficialità con cui viene prospettata la possibilità/probabilità di affidare la struttura ad alcune società sportive per un " breve periodo di tempo ", senza che la V Commissione Consiliare Sport sia stata neanche informata circa le modalità di affidamento e il progetto presentato. Una faciloneria nella programmazione che, nel silenzio o nell' indifferenza, pare totalmente avallata dal primo cittadino».

Secondo il vice presidente già tre mesi fa il Pd «avrebbe lanciato l' allarme sulla necessità di programmare con cura e nel rispetto delle leggi vigenti il futuro del Palatricalle ma la città aveva ricevuto risposte tardive e insufficienti, con ritardi che penalizzano pesantemente la comunità sportiva teatina, così come avvenuto per la piscina comunale».

«Nonostante siano stati sollecitati più volte», dice, «a prendere parte alle sedute di V Commissione non solo il sindaco, ma anche l' assessore allo sport ignorano le nostre richieste e proposte, con una miopia politico-amministrativa da brividi».

E’ per questo che Marzoli chiede «che la Giunta, coinvolgendo Commissione e Consiglio Comunale, provveda a programmare la gestione del Palatricalle e degli altri impianti sportivi cittadini con attenzione alle potenzialità delle strutture e nel rispetto delle norme di legge. In caso contrario», dice, «prenderemo tutti i provvedimenti politici e amministrativi necessari a tutela dell'impianto e del futuro dell' intero movimento sportivo cittadino che, dal basket alla ginnastica, dal volley agli scacchi, porta in alto il nome della nostra città di Chieti in Italia e nel mondo».

