Frana contrada Vallevò, l’opposizione: «500.000 euro non bastano»

ROCCA SAN GIOVANNI.«Per far fronte ai lavori di contrada Vallevò, colpita dalla frana, i fondi della Regione non bastano».

A dirlo sono i consiglieri di minoranza, Silvino D’Ercole, Emilio Pio Caravaggio, Fabiana Mucci, del movimento “Insieme per Rocca” che chiedono al sindaco «che fine abbiano fatto le promesse, durante la campagna elettorale, di interventi plurimilionari e coordinamenti tra vari Enti per mettere in sicurezza la zona franosa e quali iniziative intende assumere nell’eventualità in cui non siano stati predisposti».

«Il finanziamento di 500.000 euro», sentenziano i consiglieri, «ottenuto dalla Regione dal 2009, finalmente è stato approvato, si sta procedendo alla gara d’appalto per cui i lavori dovrebbero essere imminente ma temiamo che questo progetto, da solo, possa non essere risolutivo per un problema che affligge la contrada di Vallevò da diversi anni e che nell’ultimo periodo si è ulteriormente aggravato. Difatti, di fronte alla vastità della frana che lungo la ss 16 e in molti altri punti a causato delle crepe e dei danni a numerose abitazioni, si è parlato della necessità di interventi coordinati tra Comune, Anas e Protezione Civile oltre che con la Sasi (per il rifacimento della rete idrica e fognaria, poiché le loro attuali condizioni contribuiscono ad aggravare il movimento franoso), per un totale di 2 milioni e 200 mila euro».

Secondo la minoranza, le spese dovrebbero essere così ripartite: 500.000 Regione Abruzzo, un milione di euro Anas, 700.000 euro dalla protezione civile».

«La situazione a Vallevò è seria», concludono i consiglieri, «e richiederebbe uno sforzo maggiore da parte dell’amministrazione. Chiediamo il rispetto delle promesse da parte del sindaco visto che la vicenda interessa decine di famiglie. Noi siamo disposti a dargli una mano».

13/10/2011 12.09