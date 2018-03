Concussione, la Finanza arresta… un finanziere. Sequestri per 700mila euro

Per la prima volta sono stati sequestrati anche beni immobili, seconda una norma approvata nel 2006 che autorizza il sequestro dei patrimoni dei pubblici ufficiali corrotti o concussori. in totale si parla di 2 appartamenti anche nella zona di Poggio Imperiale (Fg), 3 terreni e 120.000 euro di titoli in banca intestati sia all'indagato che al figlio, per un valore complessivo di circa 720.000 euro. Un sequestro reso possibile perché sarebbe evidente la sproporzione tra il reddito del pubblico ufficiale e la reale ricchezza. «Beni che risultano incompatibili con lo stipendio da finanziere», ha spiegato nel corso della conferenza stampa il sostituto procuratore della Repubblica di Lanciano, Rosaria Vecchi, Secondo le indagini effettuate in gran segreto dagli stessi finanzieri l'uomo si sarebbe macchiato di una serie di reati di concussione che andrebbero molto indietro nel tempo. I fatti accertati nelle indagini vanno però dal 2008 fino ai giorni nostri. LE INDAGINI PARTITE DA SEGNALAZIONI Erano già molte le voci e le segnalazioni, anche anonime, che erano giunte in procura e alla stessa guardia di finanza. Così la procura di Lanciano ha deciso di vederci chiaro e di verificare le notizie sul finanziere infedele. Le indagini sono state delegate fin da subito alla stessa tenenza di Lanciano (dove Di Marzio lavorava da anni) affiancata dai colleghi del comando provinciale e della tributaria di Chieti. Alcune fasi delle indagini, che non sono concluse, sono state portate avanti anche dalla sezione di polizia giudiziaria della stessa procura. L'uomo fino a pochi mesi fa aveva il compito di svolgere controlli a tappeto insieme ad un collega per verificare la regolarità degli esercizi commerciali. Tutto però sembrava regolare quando Di Marzio indossava la divisa ed era in servizio; qualche collega aveva notato una certa “disinvoltura” ma nulla di più. Dismessa la divisa, però, il finanziere fuori servizio operava da solo e ritornava a vessare decine di commercianti. Agli atti dell'indagine finora vi sarebbe una serie di documentazione che inchioderebbe l'uomo, pedinato più volte, ripreso e fotografato dai suoi colleghi. Preziosa anche la collaborazione di una decina di commercianti che hanno testimoniato e fornito particolari e riscontri. Non sarebbe stata fatta una stima dei beni e della ricchezza frutto dei reati ma si tratterebbe comunque di valori modesti mentre non risulterebbero dazioni in denaro. «L'agente», ha detto ancora il pm in conferenza stampa, «si comportava seguendo lo stesso modus operandi, nei comuni di Perano, Tornareccio, Lanciano, Palombaro e Lama dei Peligni. Visitava esercizi commerciali, ristoranti, gallerie d'arte, macellerie, facendo intendere quali fossero le 'potenzialità' dell'attività della guardia di finanza. Elevava una contravvenzione regolarmente, per far capire quali sarebbero state le conseguenze di continui controlli fiscali».