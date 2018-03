Primarie Pdl Ortona. Granata: «seguire le regole di Alfano»

ORTONA. C'è fermento ad Ortona nelle fila del Pdl in vista delle prossime elezioni di primavera.PICCONE: «LE PRIMARIE SI FARANNO»

Giuseppe Granata ha scritto una lettera al coordinatore Filippo Piccone per chiedere spiegazioni in merito alla selezione dei prossimi candidati.

Il caso è scoppiato quando Granata ha scoperto che il Pdl avrebbe commissionato un sondaggio telefonico in cui si chiede il giudizio sull’attività svolta dall’amministrazione comunale in carica, ormai in scadenza. Ma tra le domande si chiede anche quale dei tre candidati alla carica di sindaco del centrodestra si preferisce, (vale a dire Tommaso Cieri, Remo Di Martino e Giulio Napoleone) e quale dei candidati alle primarie del centrosinistra, (Enzo D’Ottavio, Enzo Tucci e Patrizio Marino), incontra il gradimento.

«Ritengo che sia riduttivo, oltre che poco attendibile, affidare al risultato di un simile sondaggio un’eventuale decisione o, ancor peggio, la scelta della strategia della prossima campagna elettorale per le amministrative», scrive un irritato Granata.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle primarie del centrosinistra è scaduto domenica scorsa. E venerdì sera, sul filo di lana, Giannicola Di Carlo ha presentato la sua candidatura. Di conseguenza i candidati alle primarie del centrosinistra non sono più tre, come dice il sondaggio telefonico, bensì quattro.

«Qualcuno ha deciso di limitare ai tre nomi su indicati la rosa dei candidati a sindaco del centrodestra?», chiede Granata. «Se così fosse gradirei sapere con quale criterio, dato che potrebbero esserci altre espressioni del territorio. Nel sondaggio non è tenuta in alcun conto una lista civica che già da tempo, (circa sei mesi fa), ha presentato alla Città il suo candidato sindaco. Come vedi ci sono elementi tali da poter asserire, senza possibilità di smentita, che un sondaggio simile non ha alcun valore. Non può fornire, così fatto, dati statistici fondati e, pertanto, meritevoli di analisi. Ero portato a pensare che il “nuovo corso Alfano” gettasse le basi per un nuovo Pdl».

Granata chiede a Piccone «se le regole care all’onorevole Alfano esistono anche nel Pdl abruzzese. meritocrazia, regole, trasparenza: è a questi valori che il segretario Angelino Alfano ha fatto riferimento il giorno del suo insediamento, aggiungendo che laddove non si sarebbe addivenuti ad una scelta unitaria il PDL avrebbe fatto ricorso alle primarie».

PICCONE: «LE PRIMARIE SI FARANNO»

«Mi sento in dovere di tranquillizzare l´amico Granata ribadendo che il Pdl, a livello nazionale, regionale e locale, seguendo le indicazioni del Segretario Nazionale Alfano, si sta avviando verso una nuova stagione che si caratterizza, tra l’altro, con il rispetto delle regole», replica Piccone.

«Sottolineo che là dove sarà necessario si farà ricorso alle primarie. Su questo passaggio vorrei soffermarmi per essere ancora più chiaro: si procederà alle primarie in quei Comuni dove si vota e si esprimono più ipotesi di candidatura. Primarie, quindi, per una scelta unitaria del candidato sindaco da sostenere. Non sarà un sondaggio a determinare la prossima griglia elettorale, ma il confronto serio e costruttivo che avrà come presupposto quello delle primarie».

30/09/2011 8.20