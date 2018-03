Golden Lady, Di Pietro firma interrogazione al fianco dei lavoratori di Gissi

GISSI. Il presidente nazionale dell’Italia dei valori, Antonio Di Pietro, è sceso in campo per la questione Golden Lady l’azienda che dopo aver annunciato la chiusura dei suoi stabilimenti, ha messo in ginocchi centinaia di lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Gissi.

Di Pietro ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per chiedere alle istituzioni «quali garanzie di ricollocazione e stabilizzazione lavorative intendono dare alle centinaia di donne e uomini impiegati presso lo stabilimento Golden Lady di Gissi che ancora attendono di sapere quale potrà essere il loro futuro».

«Nonostante le mille rassicurazioni», dice il consigliere regionale Paolo Palomba, « i tavoli tecnici in Provincia, in Regione e presso il Ministero, e gli appelli del presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, ad oggi non c'è nulla di concreto per la vertenza Golden Lady di Gissi, solo centinaia di lavoratori senza lavoro. Per questo motivo, nel corso della festa nazionale dell'Idv a Vasto, ho sollecitato il presidente Di Pietro affinché presentasse una interrogazione».

Detto, fatto. Il numero uno dell’Idv va alla carica ricordando ai Ministeri interpellati che l’ Idv aveva già presentato un’interrogazione a risposta scritta il 22 febbraio 2011, in merito alla vertenza Golden Lady, senza però ricevere risposta.

«La decisione dell’azienda di delocalizzare la produzione all’estero dagli inizi del 2010 non è dovuta ad una crisi di settore», si legge nell’interrogazione, « ma mira a trasferire gli stabilimenti in Paesi a basso costo di manodopera per una semplice logica di profitto. La Golden Lady Company annunciando la chiusura dello stabilimento di Faenza ed il trasferimento in Serbia dell’attività, ha lasciato appese ad un filo le sorti di 346 lavoratrici. La stessa cosa è successa a Gissi dove 383 dipendenti ancora attendono di sapere quale potrà essere il loro futuro».

E di Pietro ricorda che l’azienda, nonostante gli accordi presi con i Ministeri (il 25 febbrai 2010 ed il 18 febbraio 2011) «non ha ancora prospettato soluzioni certe sulla riconversione dello stabilimento di Faenza e sulla ricollocazione lavoratrici Omsa».

m.b. 24/09/2011 12.08