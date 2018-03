Chieti, rimandato Consiglio comunale per un ordine del giorno. Di Paolo:«soldi buttati»

CHIETI. Un consigliere prende la parola, la seduta del consiglio comunale si scioglie e l’ordine del giorno resta in sospeso.

E’successo a Chieti dove il presidente del consiglio ha preferito riconvocare l’assemblea per la trattazione di un unico punto all’ordine del giorno, residuo della seduta di ieri. A denunciare il fatto è il consigliere comunale del Pd, Giovanni Di Paolo, autore dell’ordine del giorno in questione sulla partecipazione diretta dei cittadini via web alle sedute del Consiglio comunale.

«Ogni riunione», dice, «costa al contribuente circa 4.000 euro più le spese per il personale di assistenza presente (segreteria generale, commessi, polizia municipale). Il prossimo Consiglio comunale, cioè i prossimi 4.000 euro, verranno buttati al vento per discutere un odg che avrebbe potuto essere tranquillamente discusso tardando di ulteriori quindici minuti la seduta odierna».

Ma la nota più dolente secondo il consigliere è che tutte queste cose non siano messe a conoscenza della collettività.

«Mi auguro che il sindaco», conclude Di Paolo «e il presidente del Consiglio smettano di predicare bene e razzolare male richiamando la propria maggioranza ad un maggior senso civico e a un maggior rispetto verso la cittadinanza tutta, sia quella che ha dato loro il voto sia quella politicamente opposta. L’auspicata diretta web avrebbe sicuramente evitato questo increscioso episodio».

m.b. 20/09/2011 10.10