Casalincontrada, «premio De Lollis ridotto ad evento mediatico»

CASALINCONTRADA. «Il premio letterario Cesare De Lollis è soltanto un evento mediatico per il Comune».

A dirlo è Tommaso Montanaro , capogruppo casale Futuro che punta l’indice contro l’amministrazione comunale di Casalincontrada rea di non aver preservato i luoghi più cari allo scrittore, destinandone alcuni «a non meglio specificati usi». «Il premio letterario», dice, « giunto alla nona edizione con successo nazionale ed internazionale, il sacrificio e l’ abnegazione di chi scrive libri o fa parte della giuria giudicante e selezionatrice per il concorso, la soddisfazione e l'orgoglio di essere concittadini del De Lollis, palpabile proprio grazie all'amore che viene indirizzato dalla comunità intera verso il filologo, tutto questo si infrange nel modo in cui l’amministrazione comunale tratta i luoghi e cose a lui più care». E infatti, secondo il capogruppo, «il parco tanto caro allo scrittore, sarebbe completamente abbandonato con gli alberi tanto amati che stanno morendo uno alla volta senza che niente venga fatto».

Così come l'abitazione dello stesso in corso di ristrutturazione «non è destinata a diventare un luogo di studi ma una sala consiliare dipinta di rosa con annesso bazar della terra. E lo spazio che una volta era lo studio del De Lollis è stato adibito a servizio igienico».

«Nulla, ma proprio nulla è rimasto di ciò che c’era», conclude amareggiato Montanaro, «neanche il terrazzo. Neanche una piastrella. Il parco in compenso da zona a verde è diventato zona edificabile con addirittura un indice di 2 metri cubi per metro quadro. Chissà perché e per quali necessità.

Fatti che portano il capogruppo a definire la manifestazione «come un evento mediatico nelle mani del Comune che ha svilito il premio di cuore e sostanza».

17/09/2011 13.56