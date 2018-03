Filetto, «stop a gettoni di presenza e di indennità»

FILETTO. La proposta arriva dalla minoranza che al tempo stesso chiede al primo cittadino «più trasparenza.

E’ questa la proposta del gruppo di minoranza ''Insieme per Filetto'' che ha chiesto una convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere le misure che possano migliorare la macchina amministrativa e ridurre le spese.

Tra i punti caldi da affrontare, secondo la minoranza, c’è la questione dei gettoni di presenza (importo dato ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e alle commissioni) e delle indennità di funzione della Giunta; spese che, se eliminate, potrebbero servire come "buoni sociali" da erogare in favore dei cittadini in difficoltà.

«Le indennità di funzione per gli assessori, sindaco e vice sindaco», tuonano i consiglieri di minoranza Nicolino D’Alessandro, Vincenzo Abbonizio, Massimo Libertini, Severino Ranieri, «sono pari a 900 euro per il sindaco,135 euro per vice sindaco, 90 euro per assessori. Noi chiediamo di ridurle almeno del 10% così da destinare quelle somme alla collettività».

Tutto questo, secondo i consiglieri, sarebbe un gesto di buona politica e di buon esempio dal momento che la richiesta dei cittadini di diminuire i costi della politica è sempre più pressante. Tra gli altri temi da affrontare, poi, c’è la questione trasparenza. «Vogliamo chiedere al sindaco», dicono, «l'adozione di un regolamento per l’installazione e l’uso di bacheche sul territorio comunale così da favorire la comunicazione politica in favore dei cittadini, oltre a numerose interrogazioni sull'operato del sindaco e della Giunta. Così come ci sta a cuore la modifica e la riapertura di un bando di concorso per la selezione di un collaboratore amministrativo, posizione ambita da numerosi giovani diplomati del territorio».

