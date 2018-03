Lanciano, palio delle contrade nell’ex ippodromo. Santarelli: «vergogna»

LANCIANO. «Il palio non è una tradizione lancianese, è una tortura per i cavalli e costerà molto alle tasche dei cittadini».

Con questa sentenza di condanna, Verdi e Animalisti italiani onlus dicono no all’annunciato palio elle contrade presso l’ex- ippodromo Villa delle Rose previsto a Lanciano il 16 settembre. Non solo, l’associazione ambientalista chiede anche la verifica del rispetto di tutte le norme sulle corse dei cavalli e la verifica dei costi dell’evento a carico dei cittadini.

«L’amministrazione comunale non può assolutamente sostenere iniziative simili», tuona il capogruppo regionale dei Verdi, Walter Caporale, «piuttosto dovrebbe affrettarsi a restituire alla città, alle famiglie, al verde pubblico l’area dell’ex-ippodromo Villa delle Rose, affinché diventi un luogo di incontro, di intrattenimento per grandi e piccini, per gli anziani con teatro e cinema all’aperto, con un’area ciclabile e attrezzata per il footing nonché un’area sgambamento per cani».

E a dare manforte ci pensa la delegata dell’associazione ambientalisti italiani onlus, Marialucia Santarelli che, nell’annunciare un esposto preventivo al Ministero delle politiche agricole, Corpo forestale e servizio Asl veterinaria per chiedere la verifica del rispetto di tutte le norme sulle corse dei cavalli, sottolinea come la scelta di una manifestazione simile «sia del tutto fuori luogo per la realtà lancianese».

«Innanzitutto gli ippodromi stanno chiudendo in tutta Italia», dice, « e attirano da fuori città solo malavita, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco e scommesse clandestine. Poi di certo non vantiamo una tradizione del genere qui a Lanciano. Infine, le corse dei cavalli non sono uno sport, sono barbarie e divertimento di pochi a danno di esseri viventi e senzienti. Procederemo a breve all’impugnativa degli atti amministrativi che hanno autorizzato il palio e l’eventuale ricorso alla procura regionale della Corte dei Conti per la verifica dei costi a carico dei cittadini dell’evento».

E, quanto ad alternative «più appropriate», dall’ambientalista fioccano proposte di vario genere.

«La nostra associazione», dice, « promuove e sostiene la corsa podistica “Stralanciano” quest’anno associata all’ecologismo. Proponiamo all’amministrazione di avviare tradizioni diverse come un premio letterario o della poesia o il premio delle invenzioni ma potrebbe organizzare anche cacce al tesoro e altre attività d’intrattenimento che non implichino la sofferenza e lo sfruttamento degli animali».

15/09/2011 11.51