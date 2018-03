Asl Chieti, il manager bocciato dai sindaci. E dal centrodestra

CHIETI. L’assemblea dei sindaci della Asl Chieti boccia il manager Francesco Zavattaro, riconfermando il giudizio negativo che già il Comitato ristretto aveva espresso il 30 luglio scorso.

E il centrosinistra esulta, anche se era difficile ipotizzare un esito diverso dopo i tagli e le chiusure degli ospedali nelle due Asl ora riunite.

Altri ipotizzano –visto l’esito- che il centrodestra ha lasciato al suo destino il manager Zavattaro e pur provando a difenderlo (o al massimo di astenersi) lo ha mollato, a dimostrazione che la ruggine tra gli ex An ed il manager ancora c’è e forse è aumentata. L’esito del voto dei sindaci infatti si può valutare dal risultato della seconda votazione all’odg. Si doveva nominare il quinto componente del Comitato ristretto ed il candidato geo-politico (dopo l’unificazione delle due Asl) era il sindaco di Lanciano Mario Pupillo. Ma al momento della votazione, i 6 rappresentanti del centrodestra hanno abbandonato i lavori, facendo venir meno il numero legale. Il che significa che se avessero voluto “salvare” il manager dalla bocciatura, invece di votare, come hanno fatto, potevano allontanarsi. Ma questo non è avvenuto, avendo mantenuto valido il numero legale. Questo l’esito della votazione con i 37 presenti e 35 il numero minimo per la validità della seduta: 31 no, 2 a favore di Zavattaro (Castelfrentano e Paglieta), 4 astenuti (tra cui il sindaco di Chieti). Il parere, solo consultivo, sarà ora inviato alla Regione, ma già si sa che non avrà alcun peso per la valutazione del manager. Così come non aveva avuto nessuna conseguenza il precedente parere del Comitato ristretto, presieduto da Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, sul quale parere la Regione non aveva avuto nulla da obiettare.

Scontata, come si diceva, la reazione del centrosinistra che accomuna nella bocciatura Zavattaro e Chiodi e tutta la politica sanitaria del centrodestra: «Dopo le proteste dei cittadini e degli operatori, questo voto è un chiaro segnale di sfiducia verso la politica sanitaria di un centrodestra interessato solo al pallottoliere dei numeri, sterile ad ogni richiesta di miglioramento del servizio. Chiodi, Baraldi e Zavattaro dovrebbero trarre le necessarie conseguenze» scrivono in un comunicato Silvio Paolucci e Camillo Di Giuseppe, segretari regionale e provinciale del Pd. Semmai va ricordato che negli anni scorsi, le valutazioni dei manager di Chieti e di Lanciano-Vasto da parte dei comitati dei sindaci non sono state mai negative. Ora con lo sgambetto al manager di Chieti, il centrodestra teatino svela pubblicamente che non è disponibile a difendere le scelte sanitarie della Regione o meglio del Commissario. E’ solo una puntura di spillo o c’è qualcosa di più?

Sebastiano Calella 14/09/2011 10.20